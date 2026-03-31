Anticorruzione Asia ottiene un’importante certificazione

L’Asia ha conseguito la certificazione Uni Iso 37001, che riguarda i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. La certificazione è stata rilasciata dopo un’ispezione e una verifica dei processi aziendali, attestando il rispetto di determinati standard internazionali. L’ottenimento della certificazione riguarda le procedure adottate dall’azienda per controllare e gestire i rischi di corruzione nei propri processi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Asia ha ottenuto la certificazione Uni Iso 37001, un importante riconoscimento che attesta il rispetto delle procedure di prevenzione contro la corruzione in tutte le attività che svolge e in tutte le sedi aziendali attive: gestione dell’ecocentro comunale con annesso centro di raccolta Raee, servizio di spazzamento stradale, di raccolta e trasporto rifiuti urbani non pericolosi, gestione e controllo del trasporto di rifiuti urbani pericolosi. E’ inoltre prevista una estensione della certificazione anche l’impianto di selezione del multimateriale in contrada Olivola non appena entrerà in funzione. L’attestazione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anticorruzione, Asia ottiene un’importante certificazione Articoli correlati Amazon ottiene certificazione Top Employer 2026 Italia per sesto anno consecutivo(Adnkronos) – Amazon annuncia di aver conseguito il riconoscimento Top Employer 2026 in Italia per il sesto anno consecutivo. Leggi anche: Luxy SpA ottiene certificazione B Corp nell’anno del 50° anniversario