Due sub finlandesi che hanno partecipato al recupero dei corpi di italiani morti alle Maldive hanno affermato che le vittime non sono state risucchiate dalla corrente. Lo speleosub coinvolto ha fornito questa disposizione, senza ulteriori commenti o dettagli. La notizia si basa sulle dichiarazioni di uno dei sub che hanno partecipato alle operazioni di recupero, che si sono concluse con il ritrovamento dei corpi. Non sono stati resi noti altri particolari sulla dinamica o sulle circostanze degli incidenti.

I cinque italiani morti durante l’immersione alle Maldive “non sono stati risucchiati dalla corrente”. Lo sostiene Sami Paakkarinen, uno dei tre subspeleologi finlandesi che hanno riportato in superficie i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, giorni dopo il recupero di Gianluca Benedetti. In attesa che le telecamere e i computer subacquei possano fare chiarezza sulle cause dell’incidente, l’esperto ha detto la sua su cosa abbia potuto portare alla tragedia. Il recupero degli ultimi corpi Sami Paakkarinen fa parte della squadra del Dan (Divers Alert Network Europe), insieme a Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, incaricata delle complesse operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub rimasti ancora bloccati nella grotta sottomarina, al largo dell’isola delle Maldive di Alimathà. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive, per i sub finlandesi "non sono stati risucchiati dalla corrente"

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Italiani morti alle Maldive, le immagini della squadra finlandese impegnata nel recupero dei corpi

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