Sub morti alle Maldive Bolognini ipotizza l'effetto Venturi | Sono stati risucchiati dalla corrente

Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica ha suggerito che i sub potrebbero essere stati trascinati da una forte corrente, ipotesi che si basa su un fenomeno noto come effetto Venturi. La dinamica esatta dell'incidente resta da accertare, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questa tragedia.

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