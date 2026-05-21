Italia | tra spese militari e diritti la Costituzione è a rischio

In Italia, cresce il dibattito sulla distribuzione delle risorse tra spese militari e servizi pubblici, in particolare nel settore sanitario. Negli ultimi anni, i fondi destinati alla difesa sono aumentati, mentre quelli per la sanità sono diminuiti. Questa situazione solleva interrogativi sul rispetto del diritto alla salute garantito dalla Costituzione. La contrapposizione tra investimenti in armamenti e tutela dei diritti fondamentali mette sotto pressione il principio di equità e solidarietà che caratterizza la Carta costituzionale.

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? Domande chiave Come influisce il riarmo sulla tutela del diritto alla salute?. Perché le risorse per la sanità diminuiscono a favore delle armi?. Chi sta beneficiando del passaggio dal lavoro al puro profitto?. Quali conseguenze ha il taglio ai servizi psicologici per i giovani?.? In Breve Priorità ai budget per armi e tecnologie nucleari rispetto alla ricerca scientifica.. Tagli ai fondi per la salute mentale e il benessere psichico dei giovani.. Svuotamento delle tutele costituzionali per la biodiversità e gli ecosistemi naturali.. Aumento della violenza urbana e del disagio sociale nelle città italiane.. In Italia la divergenza tra i principi stabiliti dalla Costituzione del 1948 e l’attuale gestione del potere si fa sempre più marcata, con una deriva che mette a rischio il pieno sviluppo della persona umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia: tra spese militari e diritti, la Costituzione è a rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia e Leonardo in tribunale: causa sulle armi a Israele Sullo stesso argomento Dalla Resistenza alla ‘Difesa civile’: per attuare la Costituzione serve ridurre le spese militariMentre il 24 aprile il Milex, l’Osservatorio sulle spese militari italiane, ci informava che in tre anni il governo Meloni sono ha avviato 78 nuovi... Leggi anche: L’Italia (di nuovo) ferma sulle spese militari. L’esempio polacco a cui Roma dovrebbe guardare Il ministro Gilberto Pichetto Fratin rilancia la sfida europea dell’Italia: ottenere per l’energia lo stesso trattamento riservato alle spese militari, con uno scorporo dal Patto di stabilità. #agrivoltaico #biometano #europa #Pnrr x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit La disobbedienza dura poco. Mozione contro il 5% per la difesa, poi la retromarcia. L'ira di Meloni, i veleni tra alleatiNel testo della maggioranza impegnava il governo a proseguire l'azione in sede europea per una maggiore flessibilità del Patto di ... huffingtonpost.it Il giallo delle spese militari: il governo ci prova, poi per paura di Trump cancella tutto in tre oreLa Lega accusa Forza Italia e offre il fianco all'affondo del Pd. Ma per la premier il conto alla rovescia è iniziato: c'è una data cerchiata in rosso a cui non può sottrarsi ... today.it