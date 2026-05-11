L’Italia di nuovo ferma sulle spese militari L’esempio polacco a cui Roma dovrebbe guardare
L’Italia si trova ancora una volta a dover affrontare questioni legate alla spesa militare, con il governo che ha confermato i limiti stabiliti nel bilancio. Recentemente, il confronto tra le diverse forze politiche si è concentrato sulla quantità di risorse destinate alla difesa, mentre altri paesi europei hanno aumentato i loro investimenti in questo settore. Un esempio di riferimento è rappresentato dalla Polonia, che ha deciso di incrementare significativamente i fondi per le forze armate.
L’Italia ha (di nuovo) un problema con la spesa militare. Dopo essersi pronunciata in favore dell’innalzamento del target di spesa Nato al 5% del Pil lo scorso anno (e dopo aver finalmente raggiunto, seppur in modo controverso, il traguardo simbolico del 2%), Roma si trova nuovamente nella situazione di non poter dare seguito alle sue promesse sulla Difesa. O, almeno, non a quelle di natura economica. Complice un quadro di bilancio difficile, in cui la mancata uscita dalla procedura di infrazione per debito eccessivo e gli shock energetici legati al conflitto nel Golfo non hanno aiutato. Mentre tutti i Paesi alleati fanno (letteralmente) i conti con le nuove esigenze di sicurezza, l’unica alternativa attualmente percorribile per l’Italia è quella dei fondi europei.🔗 Leggi su Formiche.net
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