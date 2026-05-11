L’Italia di nuovo ferma sulle spese militari L’esempio polacco a cui Roma dovrebbe guardare

L’Italia si trova ancora una volta a dover affrontare questioni legate alla spesa militare, con il governo che ha confermato i limiti stabiliti nel bilancio. Recentemente, il confronto tra le diverse forze politiche si è concentrato sulla quantità di risorse destinate alla difesa, mentre altri paesi europei hanno aumentato i loro investimenti in questo settore. Un esempio di riferimento è rappresentato dalla Polonia, che ha deciso di incrementare significativamente i fondi per le forze armate.

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L’Italia ha (di nuovo) un problema con la spesa militare. Dopo essersi pronunciata in favore dell’innalzamento del target di spesa Nato al 5% del Pil lo scorso anno (e dopo aver finalmente raggiunto, seppur in modo controverso, il traguardo simbolico del 2%), Roma si trova nuovamente nella situazione di non poter dare seguito alle sue promesse sulla Difesa. O, almeno, non a quelle di natura economica. Complice un quadro di bilancio difficile, in cui la mancata uscita dalla procedura di infrazione per debito eccessivo e gli shock energetici legati al conflitto nel Golfo non hanno aiutato. Mentre tutti i Paesi alleati fanno (letteralmente) i conti con le nuove esigenze di sicurezza, l’unica alternativa attualmente percorribile per l’Italia è quella dei fondi europei.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Italia (di nuovo) ferma sulle spese militari. L’esempio polacco a cui Roma dovrebbe guardare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Spese militari: Madrid è al 2% del Pil. Roma in un anno sborsa il 20% in più L’esempio polacco più convincente della fotografia di strada: Boles?aw AugustisIl catalogo delle sue opere comprende fotografie di strada scattate a Bialystok tra il 1935 e il 1938. Argomenti più discussi: Italia ripescata ai Mondiali, quando si decide che cosa c’è di nuovo; Italia ripescata ai Mondiali, nuova svolta: la pretesa (impossibile) dell’Iran e la minaccia d’addio. Il piano B della Rai; Qualificazioni Mondiali 2027: l'Italia si raduna a Winterthur · Ebner: A Faenza servirà la spinta dei nostri tifosi; L’Italia mette in campo una nuova strategia di sicurezza contro le minacce ibride. #UltimateSpiderMan finisce ed è uno dei #comics #Marvel migliori degli ultimi anni. #JonathanHickman ha scritto una saga indimenticabile, ma il nostro grande ringraziamento va a #MarcoChecchetto e #DavidMessina, capaci di portare di nuovo l'Italia in cim x.com Trump attacca di nuovo l’Italia, l’avviso a Meloni: Non ci saremo per loroIl presidente degli Usa Trump ha nuovamente attaccato l’Italia, commentando un articolo sul divieto di utilizzo della base di Sigonella ... quifinanza.it