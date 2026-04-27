Il 24 aprile, l’Osservatorio sulle spese militari italiane ha comunicato che in tre anni le spese per la difesa sono aumentate di oltre il 10 per cento. La discussione pubblica si concentra sulla possibilità di destinare risorse precedentemente dedicate alla difesa a programmi di protezione civile e servizi sociali. Le cifre ufficiali mostrano che il bilancio militare italiano supera i 25 miliardi di euro all’anno, mentre le spese per la protezione civile sono di circa 600 milioni.

Mentre il 24 aprile il Milex, l’Osservatorio sulle spese militari italiane, ci informava che in tre anni il governo Meloni sono ha avviato 78 nuovi programmi di riarmo per un costo di 38 miliardi di euro, il 25 aprile la Campagna Un’altra difesa è possibile ha portato stand informativi nei luoghi della memoria, della Resistenza, della Costituzione, da Casa Cervi a Monte Sole, per promuovere la Difesa civile, non armata e nonviolenta. Non si inaugurava solo la Click week, la settimana di iniziative diffuse per invitare a firmare proposta di legge di iniziativa popolare, ma si ribadiva e si rendeva concreto un principio di continuità: la Liberazione oggi si chiama disarmo, la Resistenza si chiama nonviolenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Resistenza alla ‘Difesa civile’: per attuare la Costituzione serve ridurre le spese militari

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