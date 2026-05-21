Italia paralizzata il 29 maggio | sciopero e blocco merci totale

Il 29 maggio l’Italia si fermerà completamente a causa di uno sciopero che coinvolge il settore dei trasporti e delle merci. La protesta durerà 120 ore, durante le quali saranno sospese tutte le attività di carico e scarico delle merci, con ripercussioni sugli approvvigionamenti alimentari. I blocchi riguarderanno anche voli e treni, con orari precisi stabiliti per le sospensioni di voli e servizi ferroviari. La giornata prevede inoltre manifestazioni e raduni nelle principali città del paese.

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? Punti chiave Come influenzerà il blocco merci di 120 ore sugli approvvigionamenti alimentari?. Quali sono gli orari esatti dei blocchi per voli e ferrovie?. Chi rimarrà escluso dai disagi grazie alle fasce di garanzia?. Come cambieranno i collegamenti marittimi per chi vive nelle isole?.? In Breve Blocco autotrasporto merci conto terzi attivo per 120 ore dal 25 maggio.. Sciopero ferroviario dalle 21:00 del 28 maggio fino alle 21:00 del 29 maggio.. Blocco aereo totale per l'intera giornata del 29 maggio dalle 00:00 alle 23:59.. Servizi garantiti nei comuni con elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.. Venerdì 29 maggio 2026 l’Italia affronterà un massiccio sciopero generale nazionale che bloccherà trasporti, scuole e uffici pubblici in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia paralizzata il 29 maggio: sciopero e blocco merci totale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blocco totale dei trasporti: 144 ore di sciopero merci e caos urbanoIl sistema dei trasporti nazionale affronta una settimana di paralisi imminente con una sequenza di scioperi che colpirà settori vitali, dal... Italia paralizzata: 6 giorni di blocco totale per il diesel a 2€I camionisti hanno programmato un blocco totale dei trasporti su gomma in tutta Italia dal 20 al 25 aprile 2026, una mobilitazione di sei giorni che...