Italia paralizzata | 6 giorni di blocco totale per il diesel a 2€

Dal 20 al 25 aprile 2026, i camionisti in Italia hanno annunciato un blocco totale dei trasporti su gomma, coinvolgendo l’intera rete logistica nazionale. La mobilitazione, della durata di sei giorni, si concentra sulla protesta contro i prezzi del carburante, che hanno raggiunto i 2 euro al litro per il diesel. La misura ha come obiettivo quello di sollevare l’attenzione sui costi crescenti e sulle conseguenze sulla distribuzione dei beni di prima necessità.

I camionisti hanno programmato un blocco totale dei trasporti su gomma in tutta Italia dal 20 al 25 aprile 2026, una mobilitazione di sei giorni che minaccia di paralizzare la logistica nazionale e svuotare i reparti dei supermercati a causa dell’impennata dei costi del carburante. La protesta, guidata da sigle come Trasportounito, mira a colpire il Governo per la mancata risposta alla crisi energetica e per la pressione economica subita dai lavoratori, con l’obiettivo di fermare un rincaro che vede il diesel superare la soglia dei 2 euro al litro. Dalla Sicilia al resto d’Italia: la cronologia di un blocco imminente. La tensione nel settore dell’autotrasporto ha già radici profonde nelle isole, dove gli operatori sono attualmente impegnati in uno sciopero che si protrarrà fino al 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia paralizzata: 6 giorni di blocco totale per il diesel a 2€ Notizie correlate Blocco totale, la previsione che fa tremare l’ItaliaL’onda d’urto del conflitto tra Iran e Israele sta per abbattersi con una violenza inaspettata sui cieli del Vecchio Continente. Roma paralizzata: caos totale su Flaminia, Pontina e RaccordoIl mattino di giovedì 09 aprile 2026 si apre con una mobilità romana fortemente compromessa, segnata da rallentamenti diffusi sulle principali...