D' Angelo Forza Italia sulla sede storica del mercato ittico | Non sarà abbattuta

Sul mercato ittico di Pescara si sono susseguite dichiarazioni contrastanti dopo che la segretaria del circolo di Sinistra Italiana ha sollevato dubbi sulla possibilità di demolizione della sede storica. In risposta, il consigliere comunale di Forza Italia e presidente della commissione Attività produttive ha affermato che la struttura non sarà abbattuta. La discussione si è concentrata sulla tutela dell’edificio, con i due rappresentanti politici che hanno espresso opinioni opposte sulla futura destinazione del mercato.

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