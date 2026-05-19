D' Angelo Forza Italia sulla sede storica del mercato ittico | Non sarà abbattuta
Sul mercato ittico di Pescara si sono susseguite dichiarazioni contrastanti dopo che la segretaria del circolo di Sinistra Italiana ha sollevato dubbi sulla possibilità di demolizione della sede storica. In risposta, il consigliere comunale di Forza Italia e presidente della commissione Attività produttive ha affermato che la struttura non sarà abbattuta. La discussione si è concentrata sulla tutela dell’edificio, con i due rappresentanti politici che hanno espresso opinioni opposte sulla futura destinazione del mercato.
Sul mercato ittico botta e risposta tra la segretaria del circolo di Pescara di Sinistra Italiana Giulia Mistichelli e il consigliere comunale di Forza Italia, nonché presidente della commissione Attivià produttive, Simone d’Angelo sulla questione Mercato Ittico. Quello attuale, denuncia la prima. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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