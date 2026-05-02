Sul mercato ittico gli operatori tornano a denunciare le criticità e sullo spostamento chiedono certezze

Gli operatori del mercato ittico tornano a segnalare problemi ricorrenti durante le aste del pesce e manifestano incertezza riguardo allo spostamento presso la ex biglietteria della Tiziano. Nonostante si siano aperti canali di dialogo, la tensione tra i partecipanti rimane elevata. Le criticità legate alle procedure e alle condizioni di vendita continuano a essere al centro delle preoccupazioni degli operatori, che chiedono garanzie sulla gestione futura.