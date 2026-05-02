Sul mercato ittico gli operatori tornano a denunciare le criticità e sullo spostamento chiedono certezze
Gli operatori del mercato ittico tornano a segnalare problemi ricorrenti durante le aste del pesce e manifestano incertezza riguardo allo spostamento presso la ex biglietteria della Tiziano. Nonostante si siano aperti canali di dialogo, la tensione tra i partecipanti rimane elevata. Le criticità legate alle procedure e alle condizioni di vendita continuano a essere al centro delle preoccupazioni degli operatori, che chiedono garanzie sulla gestione futura.
La strada del dialogo sembra essersi aperta, ma l’esasperazione degli operatori ittici resta alta, sia per le criticità che continuano a presentarsi ogni volta che c’è l’asta del pesce nell’attuale mercato, sia per i timori legati allo spostamento nell’ex biglietteria della Tiziano, sulla.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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