Il numero medio di figli per donna scende a 1,14 minimo storico in Italia Nascite in calo del 3,9% Sardegna sotto l’unità per il sesto anno consecutivo

Nel 2025, il numero medio di figli per donna in Italia si attesta a 1,14, raggiungendo il minimo storico. Le nascite sono diminuite del 3,9% rispetto all’anno precedente, con circa 355 mila neonati registrati e un tasso di natalità di 6,0 per mille abitanti. La Sardegna si posiziona per il sesto anno consecutivo sotto l’unità, indicando una persistente diminuzione delle nascite nella regione.

I dati provvisori dell'Istat per il 2025 registrano 355mila nati residenti in Italia, con un tasso di natalità di 6,0 per mille abitanti, contro il 6,3 per mille del 2024 e il 9,5 per mille del 2005. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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