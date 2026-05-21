Italia forte scossa di terremoto all’alba | sveglia di paura!
All’alba, un terremoto di forte intensità ha scosso diverse zone d’Italia, risvegliando le persone nelle loro case. Prima dell’evento, la città era immersa nel silenzio notturno, con le abitazioni tranquille e le strade vuote. Sono stati segnalati danni a edifici e alcune persone sono rimaste ferite durante la scossa. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. La popolazione si trova ora a fronteggiare le conseguenze dell’evento sismico.
Prima il silenzio. Quello denso delle ore più buie, quando la città sembra trattenere il fiato e le case custodiscono il sonno. Poi, all’improvviso, un colpo secco: un rumore profondo, quasi un boato, e la sensazione netta che qualcosa sotto i piedi abbia deciso di muoversi. In pochi istanti tutto cambia: il letto vibra, i vetri tremano, i lampadari oscillano come se fossero appesi a un filo troppo sottile. C’è chi si alza di scatto, chi resta immobile per un secondo che pare infinito, chi afferra il telefono con le mani ancora pesanti di sonno. La paura, quella vera, arriva prima delle spiegazioni. Forte scossa ai Campi Flegrei: magnitudo 4,4 e paura anche a Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it
TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE
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