Italia forte scossa di terremoto all’alba | sveglia di paura!

All’alba, un terremoto di forte intensità ha scosso diverse zone d’Italia, risvegliando le persone nelle loro case. Prima dell’evento, la città era immersa nel silenzio notturno, con le abitazioni tranquille e le strade vuote. Sono stati segnalati danni a edifici e alcune persone sono rimaste ferite durante la scossa. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. La popolazione si trova ora a fronteggiare le conseguenze dell’evento sismico.

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