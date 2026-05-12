Impianto fotovoltaico all’avanguardia Unicredit finanzia Adriasol per 22 milioni

Unicredit ha concesso un finanziamento di 22,6 milioni di euro a Adriasol, controllata da Renco e EcoTrade del Gruppo Ecosuntek, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel porto di Ravenna. L’obiettivo è sostenere la transizione energetica del sistema portuale attraverso l’installazione di un impianto all’avanguardia. La nuova struttura rappresenta il primo progetto di questo tipo nel porto e mira a incrementare l’uso di energia rinnovabile.

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Unicredit finanzia Adriasol, controllata da Renco e EcoTrade (Gruppo Ecosuntek), con 22,6 milioni di euro per la costruzione del primo impianto fotovoltaico a supporto della transizione energetica del sistema portuale di Ravenna. Nel dettaglio, l’azienda marchigiana è titolare, nell’ambito di una concessione in partenariato pubblico privato sottoscritta con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, di un innovativo impianto fotovoltaico integrato con sistema di “Cold Ironing”. E il finanziamento, certificato green ai sensi dei “Green Loan Principles”, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza complessiva di circa 37 MWp, localizzato nell’area portuale del Comune di Ravenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impianto fotovoltaico all’avanguardia. Unicredit finanzia Adriasol per 22 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unicredit investe nel maxi fotovoltaico al porto di Ravenna: dalla banca oltre 22 milioni di euroFa un grosso passo in avanti il progetto del fotovoltaico al porto di Ravenna sviluppato da Adriasol, Renco ed Eco Trade. Maxi impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina: energia per una città e milioni sul territorioImpianto fotovoltaico Altavilla Silentina: cosa cambia per energia e territorio? Un progetto strategico, destinato a cambiare il volto energetico di... Argomenti più discussi: Impianto fotovoltaico all’avanguardia. Unicredit finanzia Adriasol per 22 milioni; UniCredit finanzia con 22 milioni di euro un impianto fotovoltaico nel porto di Ravenna; Unicredit eroga un finanziamento da 22 milioni di euro per un impianto fotovoltaico . Gli advisor; Unicredit investe nel maxi fotovoltaico al porto di Ravenna: dalla banca oltre 22 milioni di euro. Qual è l'hardware all'avanguardia come i pannelli, le batterie e gli inverter? reddit Impianto fotovoltaico all’avanguardia. Unicredit finanzia Adriasol per 22 milioniIl progetto, a supporto della transizione enegetica del sistema portuale di Ravenna, è in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 20mila famiglie italiane. msn.com