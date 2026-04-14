Depuratori d' acqua con i fondi del PNRR maxi-investimento da 1,5 milioni in provincia

In provincia, sono stati destinati 1,5 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR per l'installazione e l'aggiornamento di depuratori d'acqua. La strategia mira a migliorare la qualità delle acque reflue e a ridurre l’impatto ambientale, contribuendo alla transizione ecologica e al risparmio energetico. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di interventi per modernizzare le infrastrutture e garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche.