Istruzione dalla Regione quasi 18 milioni per borse di studio e libri

Da brindisireport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera che prevede investimenti complessivi di circa 18 milioni di euro destinati a borse di studio e acquisto di libri. La misura mira a sostenere gli studenti e le studentesse delle famiglie con redditi più bassi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’istruzione. La ripartizione dei fondi si concentra su iniziative di supporto economico per le scuole pugliesi, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti più in difficoltà.

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Con una manovra complessiva di quasi 18 milioni di euro, la Giunta regionale della Puglia ha approvato due misure a sostegno di studenti e studentesse pugliesi appartenenti a famiglie a basso reddito.La prima misura prevede l'assegnazione di borse di studio del valore di circa 200 euro per l'anno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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