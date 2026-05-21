Istruzione dalla Regione quasi 18 milioni per borse di studio e libri

La Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera che prevede investimenti complessivi di circa 18 milioni di euro destinati a borse di studio e acquisto di libri. La misura mira a sostenere gli studenti e le studentesse delle famiglie con redditi più bassi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’istruzione. La ripartizione dei fondi si concentra su iniziative di supporto economico per le scuole pugliesi, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti più in difficoltà.

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