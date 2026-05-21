Regione Puglia borse di studio e libri di testo | fondi per quasi 18 milioni Ecco requisiti e scadenze

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha annunciato un finanziamento di quasi 18 milioni di euro destinato a borse di studio e all’acquisto di libri di testo per gli studenti. Le risorse sono state messe a disposizione per aiutare le famiglie a sostenere le spese scolastiche, con specifici requisiti e scadenze che saranno comunicati nelle prossime settimane. Si tratta di un intervento volto a ridurre gli oneri economici legati all’istruzione e a favorire l’accesso alla scuola.

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Le spese scolastiche pesano sui bilanci familiari, per questo la Regione Puglia ha annunciato uno stanziamento concreto per supportare gli alunni del territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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