Una giornata dedicata agli Istituti tecnologici superiori per un futuro ad alta professionalità

Mercoledì 11 marzo, al Palataurus di Lecco, si svolgerà la terza edizione della Giornata Its-Istituti tecnologici superiori, organizzata dalla Provincia di Lecco con il supporto dell’Ufficio scolastico territoriale e della scuola polo per l’orientamento. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 14, è dedicato agli Istituti tecnologici superiori e mira a promuovere le opportunità di formazione professionale.

Mercoledì 11 marzo dalle 9 alle 14, al Palataurus di Lecco, si terrà la terza edizione della Giornata Its-Istituti tecnologici superiori organizzata dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale di Lecco e la scuola polo per l'orientamento Istituto comprensivo.