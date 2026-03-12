Giornata ITS | 20 istituti tecnologici superiori protagonisti all’evento della Provincia

Nel Palataurus di Lecco si è svolta la terza edizione della Giornata ITS, un evento che ha visto protagonisti venti istituti tecnici superiori. La Provincia di Lecco ha organizzato l’appuntamento in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale e l’istituto comprensivo Falcone e. L’obiettivo principale è stato mettere in mostra le attività e i progetti delle scuole coinvolte.

Il Palataurus di Lecco ha ospitato con successo la terza edizione della Giornata Its -Istituti tecnologici superiori, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale di Lecco e la scuola, polo per l'orientamento, istituto comprensivo Falcone e Borsellino Lecco 1. Hanno partecipato all'evento 20 Its Academy lombardi, che hanno promosso i loro percorsi di alta formazione post diploma agli oltre 500 studenti delle diverse scuole secondarie di secondo grado del territorio lecchese, dimostrandosi molto interessati all'iniziativa. Gli istituti rappresentano percorsi post-diploma della durata di 2 anni, che offrono una specializzazione tecnica di alto livello, progettata e realizzata in collaborazione con il sistema scolastico formativo, le imprese e le università.