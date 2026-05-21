Istat | l’Italia è un paese vecchio che rinuncia ai figli

Il rapporto annuale dell'Istat, consegnato alla Camera di fronte al Presidente della Repubblica, descrive un’Italia con una popolazione in invecchiamento, caratterizzata da una diminuzione delle nascite e da un numero crescente di giovani laureati che scelgono di trasferirsi all’estero. I dati evidenziano come la popolazione italiana stia invecchiando rapidamente e come la formazione superiore porti molti giovani a cercare opportunità fuori dal paese. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale ufficiale.

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