Istat | l’Italia è un paese vecchio che rinuncia ai figli
Il rapporto annuale dell'Istat, consegnato alla Camera di fronte al Presidente della Repubblica, descrive un’Italia con una popolazione in invecchiamento, caratterizzata da una diminuzione delle nascite e da un numero crescente di giovani laureati che scelgono di trasferirsi all’estero. I dati evidenziano come la popolazione italiana stia invecchiando rapidamente e come la formazione superiore porti molti giovani a cercare opportunità fuori dal paese. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale ufficiale.
Il rapporto annuale Istat presentato alla Camera alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dipinge un paese vecchio, con sempre meno figli e sempre più laureati che cercano un futuro altrove. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Istat: lItalia è un paese vecchio che rinuncia ai figli
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