Istantanee della Festa | torna a Giugliano il concorso fotografico dedicato a Maria Santissima della Pace

A Giugliano torna il concorso fotografico “Istantanee della Festa – Sette giorni con Maria 2026” alla sua terza edizione. L’evento si concentra sulla celebrazione di Maria Santissima della Pace e si svolge durante la settimana della festa. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti che inviano scatti legati alle tradizioni e alle cerimonie religiose. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere immagini che rappresentano le diverse atmosfere e momenti della celebrazione.

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