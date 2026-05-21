Istantanee della Festa | torna a Giugliano il concorso fotografico dedicato a Maria Santissima della Pace

Da teleclubitalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano torna il concorso fotografico “Istantanee della Festa – Sette giorni con Maria 2026” alla sua terza edizione. L’evento si concentra sulla celebrazione di Maria Santissima della Pace e si svolge durante la settimana della festa. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti che inviano scatti legati alle tradizioni e alle cerimonie religiose. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere immagini che rappresentano le diverse atmosfere e momenti della celebrazione.

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L’edizione 2026 si svolgerà da sabato 23 maggio a martedì 2 giugno, accompagnando i festeggiamenti religiosi e popolari della Compatrona di Giugliano. Il concorso, promosso dall’Associazione Identità Scipia e dall’Associazione Culturale Ambress’.Am..press con il patrocinio del Comitato Festa guidato da don Luigi Pugliese, invita fotografi e appassionati a raccontare attraverso le immagini i momenti più significativi della celebrazione. Le fotografie potranno essere inviate tramite WhatsApp al numero +39 347 966 4178, secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale. Anche per questa edizione sarà confermato il premio finale di 500 euro, che verrà consegnato durante i festeggiamenti del 2027. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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