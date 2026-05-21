Israele verso l’instabilità i sondaggi gelano Netanyahu | la sua coalizione non riuscirebbe a ottenere la maggioranza ma neanche il fronte anti-Bibi avrebbe i numeri per governare
In Israele, la crisi di governo si approfondisce e si fa sempre più concreta l’ipotesi di elezioni anticipate. I sondaggi mostrano che la coalizione guidata dal premier attuale non avrebbe abbastanza voti per ottenere la maggioranza, mentre l’opposizione anti-Bibi non raggiunge i numeri necessari per governare. La situazione politica si aggrava, e le possibilità di una soluzione immediata sembrano ridotte, con le parti in campo che si preparano a nuove consultazioni elettorali.
Con la crisi di governo sempre più profonda e l’ipotesi di elezioni anticipate che appare ormai concreta, in Israele è tempo di sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione condotta da Zman Yisrael, sito gemello del Times of Israel, se oggi si votasse il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu sarebbe ancora il primo partito del Paese, con 24 seggi su 120 alla Knesset. Subito dietro ci sarebbe la lista congiunta “Insieme”, guidata dagli ex premier Naftali Bennett e Yair Lapid, accreditata di 23 seggi. Numeri che, se confermati, segnerebbero però un cambiamento significativo: per la prima volta dopo mesi, il partito di estrema destra Sionismo Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich riuscirebbe a superare la soglia elettorale, ottenendo i quattro seggi minimi necessari per entrare in Parlamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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