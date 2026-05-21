Israele verso l’instabilità i sondaggi gelano Netanyahu | la sua coalizione non riuscirebbe a ottenere la maggioranza ma neanche il fronte anti-Bibi avrebbe i numeri per governare

In Israele, la crisi di governo si approfondisce e si fa sempre più concreta l’ipotesi di elezioni anticipate. I sondaggi mostrano che la coalizione guidata dal premier attuale non avrebbe abbastanza voti per ottenere la maggioranza, mentre l’opposizione anti-Bibi non raggiunge i numeri necessari per governare. La situazione politica si aggrava, e le possibilità di una soluzione immediata sembrano ridotte, con le parti in campo che si preparano a nuove consultazioni elettorali.

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