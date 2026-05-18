Israele Netanyahu al capolinea | lo scontro sui soldati avvicina il voto E ora l’opposizione vede la maggioranza – I sondaggi

Il governo israeliano si trova in una fase di crisi, con il premier Netanyahu che sembra avvicinarsi alla fine del suo mandato. La questione dei soldati coinvolge ormai da settimane le tensioni politiche e sociali, contribuendo a rafforzare l’orientamento verso nuove elezioni. Le consultazioni sono previste entro il 27 ottobre, come stabilito dalla legge. Nei sondaggi, l’opposizione sembra rafforzarsi, puntando a ottenere una maggioranza alle prossime votazioni.

Il governo di Benjamin Netanyahu è vicino al capolinea. Le elezioni politiche in Israele sono già in programma per l’autunno – devono tenersi a norma di legge entro il 27 ottobre. Ma l’iter verso il voto potrebbe accorciarsi se passerà al Parlamento israeliano un disegno di legge per sciogliere la Knesset stessa. A introdurlo è stata nei giorni scorsi Degel HaTorah, una delle due anime del partito religioso Ebraismo della Torà Unito. I haredim (ultraortodossi) sono infuriati con Netanyahu da quando, nei giorni scorsi, gli emissari del premier hanno fatto sapere loro che una legge per esentare dal servizio militare gli studenti delle scuole rabbiniche – obiettivo politico cruciale per i partiti che li rappresentano – potrebbe non trovare i numeri per passare, insomma non avrebbe il sostegno necessario neppure dentro la maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online

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