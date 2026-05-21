Israele reazioni e scossoni dopo gesto ministro Ben Gvir
Dopo il gesto del ministro Ben Gvir, si sono registrate reazioni diverse all’interno del governo israeliano. Alcuni membri hanno espresso preoccupazione, mentre altri hanno mantenuto il silenzio. La decisione è stata commentata pubblicamente da più fonti ufficiali, creando tensioni tra le diverse fazioni politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, alimentando discussioni sulle conseguenze di tali azioni per le dinamiche politiche del paese.
Il gesto del ministro Ben Gvir sta provocando reazioni e ripercussioni anche in seno al governo israeliano. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Israele, reazioni e scossoni dopo gesto ministro Ben Gvir
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