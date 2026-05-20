Una scena ha suscitato polemiche in Israele, mostrando attivisti legati e bendati durante una visita al porto di Ashdod, dove si trovano alcuni membri della Flotilla Global Sumud. Tra i fermati ci sono anche cittadini italiani, e la scena è stata catturata in un video che ha generato discussioni pubbliche. Il ministro della Sicurezza Nazionale ha espresso critiche nei confronti del suo collega del Ministero degli Esteri, che ha commentato l’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le forze di sicurezza e gli attivisti coinvolti.

È bufera sul ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben Gvir. L'esponente del governo ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalla marina militare israeliana, tra cui diversi italiani. Come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", Ben Gvir deride gli attivisti mentre camminano tra centinaia di detenuti, ammanettati e bendati in ginocchio ed esulta: ''Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa'' e ''Il popolo d'Israele vive''. In un altro filmato, si vede un attivista che grida "Free Palestine" mentre viene sbattuto a terra da un agente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, attivisti legati e bendati: il video delle polemiche. Il ministro degli Esteri di Israele contro Ben Gvir

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