Isole minori | 7 milioni per i porti contro il rischio sismico

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento volto a migliorare i porti delle isole minori, sono stati stanziati 7 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza contro il rischio sismico. I fondi saranno utilizzati per lavori sulla banchina dell’isola di Arturo e per il ripascimento di alcune spiagge di Procida. Le operazioni riguardano principalmente lavori di consolidamento e interventi di manutenzione per garantire maggiore stabilità alle infrastrutture portuali e alle aree di balneazione. Le attività sono a uno stadio avanzato di pianificazione e programmazione.

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? Domande chiave Come influiranno i lavori sulla banchina dell'isola di Arturo?. Quali spiagge di Procida riceveranno il finanziamento per il ripascimento?. Chi gestirà concretamente i fondi per la sicurezza dei pontili?. Quando inizieranno i cantieri per proteggere i porti dal rischio sismico?.? In Breve Fondi di 3,6 milioni di euro stanziati dalla Regione per cofinanziare il piano.. Arturo riceve un milione per la banchina e 500.000 per il pontile.. Assessori Casillo e Cuomo studiano ripascimento spiagge di Ciraccio e Chiaiolella.. Interventi mirano a garantire mobilità e collegamenti tra isole e terraferma.. La Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre 7 milioni di euro per proteggere i porti delle isole minori dal rischio sismico, approvando a Palazzo Santa Lucia nuovi interventi infrastrutturali urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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