Fondi insufficienti per gli interventi contro il rischio sismico De Luca | Attivati affinché i finanziamenti siano innalzati

Le risorse disponibili per la prevenzione del rischio sismico negli edifici pubblici e scolastici della Regione Umbria sono insufficienti a coprire tutte le esigenze segnalate. Il governatore ha annunciato di aver richiesto l’attivazione di ulteriori finanziamenti per aumentare le somme a disposizione. Al momento, diversi progetti inseriti in graduatoria restano senza copertura economica, evidenziando una disparità tra le richieste e le risorse disponibili.

Le risorse per gli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici e scolastici della Regione Umbria sono, attualmente, insufficienti a coprire tutti i progetti inseriti in graduatoria.La conferma arriva dall'assessore regionale Thomas De Luca che, rispondendo a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Sanità in crisi: fondi insufficienti e il rischio di un sistema bloccato? Cosa sapere Il Fondo sanitario nazionale riceverà un incremento di un miliardo di euro nel 2027. Maltempo, fondi insufficienti: protesta dei piccoli comuni contro il GovernoRoma - Dopo l’ondata di eventi estremi sull’Appennino, i sindaci contestano i 50 milioni stanziati, ritenuti insufficienti per affrontare danni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ASILI NIDO, PROTESTA PER I FONDI INSUFFICIENTI A LATINA. LBC: LAVORATORI SENZA CERTEZZE; Sassari, emergenza chiese: il reportage tra cedimenti, fondi insufficienti e lavori in ritardo; Emergenza felina a Zelo, i fondi comunali sono insufficienti; Studio Parlamento UE: Bilancio 2028-2034 insufficiente per la ricostruzione dell’Ucraina. Fondi Ue per frutta e latte nelle scuole pugliesiFondi Ue per frutta e latte nelle scuole pugliesi. Coldiretti: solo l’8,5% consuma abbastanza frutta e verdura. pugliapress.org Costi di gestione elevati e fondi regionali insufficienti: la Croce Bianca di Olbia è a rischio chiusuraL’associazione di pubblica assistenza di Olbia, Croce Bianca, ha dimezzato i turni di copertura del servizio 118. Lo storico gruppo di volontariato della città gallurese (oltre 70 iscritti, tutte le ... unionesarda.it Sassari, emergenza chiese: il reportage tra cedimenti, fondi insufficienti e lavori in ritardo L’ultimo allarme lunedì sera con la chiusura di Sant’Antonio Abate - facebook.com facebook Riforma dei beni culturali. La legge “Italia in scena” dà alcune risposte ma produce tante domande, tra competenze mancanti, fondi insufficienti e passaggi poco chiari (anche) la legge sui beni culturali del governo Meloni lascia più di qualche dubbio x.com