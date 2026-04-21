Prosegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni "Siru e Isole minori», nell’ambito delle politiche territoriali Fesr 21-27. La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato nella seduta di ieri lo schema di accordo che i raggruppamenti di enti locali sigleranno con i dipartimenti responsabili per l’attuazione degli interventi che saranno finanziati con fondi Ue. Si tratta di sette Sistemi intercomunali di rango urbano ("Augusta», «Tirreno meridionale -Termini Imerese-Cefalù», "Tirreno sudorientale», «Ionico etneo», «Paternò», «Sicilia occidentale», «Val di Noto") e dell’area «Isole minori».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fondi Ue, in Sicilia 270 milioni per le coalizioni di comuni 'Siru e Isole minori'

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