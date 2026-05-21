Nelle ultime settimane sono circolate molte voci riguardo alla prossima stagione dell'Isola dei Famosi, il reality show trasmesso su Canale 5. Si parla di un possibile ritorno di Belén Rodriguez come conduttrice e di Caroline Tronelli, ex compagna di un noto personaggio dello spettacolo, nel cast. Le indiscrezioni riguardano anche eventuali novità nel format e nel gruppo di concorrenti, mentre ancora non sono state ufficializzate le conferme da parte degli organizzatori.

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, partito un po' in sordina e riuscito a riconquistare il pubblico puntata dopo puntata, in casa Mediaset sarebbero sempre più convinti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, con l'obiettivo di rivedere un po' il format e debuttare in prima serata su Canale 5 subito dopo l'estate. In pole position per la conduzione, come vociferato da settimane, ci sarebbe Belén Rodriguez, mentre tra i primi nomi del cast è spuntato quello di un'altra ex di Stefano De Martino, Caroline Tronelli. Se il nome di Belén Rodriguez è accostato ormai da tempo alla nuova edizione de... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Isola dei Famosi, Belén Rodriguez alla conduzione e Caroline Tronelli, ex di De Martino, nel cast?

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Isola dei Famosi Shock: Belén Rodriguez alla Conduzione e Rivoluzione Estiva

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