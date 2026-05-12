Nell’attesa di scoprire il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2026, si parla anche della possibile partecipazione di Caroline Tronelli, nota per essere stata fidanzata di un noto ballerino e conduttore televisivo. La sua presenza potrebbe aggiungere un elemento di interesse alla trasmissione, anche se al momento non sono stati ancora confermati ufficialmente i concorrenti. La produzione non ha fornito dettagli sui nomi definitivi del cast.

Nel cast dell’ Isola dei Famosi 2026 potrebbe esserci anche Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane sarebbe stata contattata dalla produzione dello show per partecipare all’avventura. Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi 2026. Mentre il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi continua a crescere in termini di ascolti, fra scontri e liti, l’ Isola dei Famosi si prepara a tornare sul piccolo schermo. Se la conduzione di Belen Rodriguez sembra ormai una certezza (ancora da confermare, va detto), il cast dello show sarebbe tutt’ora in costruzione. La produzione del programma starebbe lavorando per contattare e ingaggiare i personaggi che voleranno sull’isola, sfidando la fame e le difficoltà legate alla vita da naufraghi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Isola dei Famosi 2026, nel cast anche Caroline Tronelli (ex di Stefano De Martino)

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