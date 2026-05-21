Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi con Belen | ecco perché Stefano De Martino è furioso
Recentemente si è diffusa la notizia che Caroline Tronelli potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi, condotta da Belen Rodriguez. La possibile presenza della Tronelli nel programma ha suscitato reazioni tra i media e i fan. In particolare, si parla di una reazione negativa da parte di Stefano De Martino, che avrebbe espresso il suo disappunto riguardo alla questione. La notizia è stata riportata da diverse fonti di gossip, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa reazione.
Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi condotta da Belen Rodriguez? La clamorosa indiscrezione e la reazione di De Martino C’è davvero grande attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi che, come già saprete, presenterà molte differenze rispetto al passato, cominciando dalla non diretta alla nuova location. Al timone ci sarà Belen Rodriguez e, secondo le ultime indiscrezioni, tra i possibili naufraghi un’altra ex di Stefano De Martino, ovvero Caroline Tronelli. Ma, come avrà reagito il conduttore napoletano a questa notizia? Caroline Tronelli naufraga all’Isola dei Famosi condotta da Belen Rodriguez? C’è ancora mistero su chi... 🔗 Leggi su Novella2000.it
L'Isola dei Famosi 2026 Novità e Polemiche
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