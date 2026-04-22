Guasto al Voltano nuova sospensione idrica | un' altra giornata con rubinetti a secco

Un guasto all’acquedotto Voltano ha portato a una sospensione temporanea dell’erogazione idrica in alcune zone della provincia. Aica ha comunicato che sarà necessario effettuare un nuovo intervento di riparazione, aggiungendosi a quello già programmato per la giornata odierna. I cittadini si trovano ancora una volta senza acqua ai rubinetti, con disagi che si protraggono nel tempo.

Nuovi disagi sul fronte acqua in provincia. Aica ha annunciato un ulteriore intervento di riparazione sull’acquedotto Voltano dopo quello che era stato predisposto per la giornata odierna. Nel corso di controlli di routine, è stato infatti individuato un'altra anomalia, questa volta in contrada.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Nuova rete idrica. Maxi lavori. Rubinetti a seccoBIENTINA Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso... Guasto all'impianto idrico e rubinetti a secco: scuole chiuse a Sant'ArsenioGuasto all’impianto idrico in località Sant’Antuono di Polla: il servizio idrico è stato interrotto su tutto il territorio comunale di Sant’Arsenio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guasto al Voltano, niente acqua in tre Comuni: problemi anche nelle frazioni di Agrigento; Guasto Voltano, domani sospesa fornitura idrica ad Agrigento, Joppolo Giancaxio e Raffadali; Guasto all'acquedotto del Voltano: domani rubinetti a secco a Raffadali, Joppolo Giancaxio, Giardina Gallotti e Montaperto; Guasto all’acquedotto: sospesa fornitura idrica in due frazioni di Agrigento e in due comuni. Guasto al Voltano, niente acqua in tre Comuni: problemi anche nelle frazioni di AgrigentoDisagi idrici nell’Agrigentino per un guasto all’acquedotto Voltano. A comunicarlo è Aica che ha disposto per domani, mercoledì 22 aprile, la sospensione temporanea della fornitura idrica per consenti ... agrigentonotizie.it Guasto all'acquedotto del Voltano: domani rubinetti a secco a Raffadali, Joppolo Giancaxio, Giardina Gallotti e MontapertoUn’improvvisa rottura sull’acquedotto Voltano, localizzata in contrada Solfara nel territorio di Santa Elisabetta, costringerà a una sospensione parziale della fornitura idrica nella giornata di ... lasicilia.it Italian Word of the Day: Guasto (broken / damage) - facebook.com facebook Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello nei pressi di ALTOPASCIO i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. TR 18512 (FIRENZE - VIAREGGIO) cancellato da LUCCA a VIAREGGIO, viaggiatori con treno 18626, TR 18519 ( x.com