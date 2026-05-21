Isabella Rauti FdI | Centenario della nascita occasione per un' analisi dell' attualità del suo pensiero politico

Il centenario della nascita di Pino Rauti ha portato a riflessioni sulla sua figura, che comprende aspetti di uomo, politico e intellettuale. Un esponente di un partito politico ha commentato questa ricorrenza sottolineando come si possa analizzare ancora oggi il pensiero e l’attualità delle sue idee. La celebrazione ha coinvolto diverse personalità, che hanno ricordato il contributo di Rauti nel panorama politico e culturale italiano. L’evento ha stimolato discussioni sulla sua eredità e sul ruolo che ha avuto nel passato recente.

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" Pino Rauti a 100 anni dalla nascita: l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee". Questo il titolo dell’evento organizzato allo Spazio Camelot a Sesto San Giovanni a cui ha preso parte Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa e figlia dello storico ex segretario del Movimento Sociale Italiano. "Ricordare la figura di mio padre a cento anni dalla nascita significa non soltanto onorarne la memoria ma analizzare il suo ruolo nella Destra italiana, la centralità e l'attualità del suo pensiero politico e la sua incessante attività e ricerca intellettuale", ha detto Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia eletta nel collegio di Sesto San Giovanni alle ultime elezioni Politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Isabella Rauti (FdI): "Centenario della nascita occasione per un'analisi dell'attualità del suo pensiero politico" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rauti (FdI): Pino Rauti, "Centenario nascita occasione per analisi attualità del suo pensiero politico""Un'occasione", ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia - eletta nel Collegio di Sesto San Giovanni nel 2022- "per raccontare e ricostruire la sua... Leggi anche: Isabella Rauti: "Viterbo è città della formazione militare" | FOTO Isabella Rauti (FdI): Centenario della nascita occasione per un'analisi dell'attualità del suo pensiero politicoIl sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, ha partecipato a Sesto San Giovanni all'incontro Pino Rauti a 100 anni dalla nascita: l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee ... ilgiornale.it Rauti (FdI): Pino Rauti, Centenario nascita occasione per analisi attualità del suo pensiero politicoRicordare la figura di mio padre a cento anni dalla nascita significa non soltanto onorarne la memoria ma analizzare il suo ruolo nella Destra ... iltempo.it