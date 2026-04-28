Isabella Rauti | Viterbo è città della formazione militare | FOTO

La sottosegretaria Isabella Rauti ha visitato il 72esimo stormo dell'Aeronautica militare a Viterbo, dove da tre mesi si trova la scuola elicotteri. Durante l'incontro, ha definito la città un presidio strategico della Difesa e ha sottolineato l'importanza della presenza militare nella zona. La visita si è concentrata sulle attività e sulle strutture del reparto, evidenziando il ruolo di Viterbo nel settore della formazione militare.

“Un presidio strategico della Difesa”. La sottosegretaria Isabella Rauti in visita al 72esimo stormo dell'Aeronautica militare: la scuola elicotteri da tre mesi a Viterbo. “Un'eccellenza nazionale e l'unica scuola militare italiana per la formazione di piloti di elicottero” dice, rivolgendosi al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Balcone a rischio crollo in piazza della Rocca a Viterbo | FOTOIl balcone di uno stabile in piazza della Rocca a Viterbo è risultato a rischio crollo. Nuove asfaltature a Viterbo: 2 milioni di euro per due quadranti della cittàNuove asfaltature a Viterbo, la giunta comunale ha dato l'ok al documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per i cantieri del primo lotto,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Isabella Rauti in visita al 72° Stormo dell'Aeronautica, FdI: Eccellenza strategica per la Tuscia; Difesa, Rauti al 72° Stormo: Un’eccellenza nazionale nella formazione e nell’addestramento; Il 72° Stormo, un’eccellenza nazionale e della Tuscia; Difesa, Rauti al 72° Stormo: Eccellenza nazionale nella formazione. Difesa, il Sottosegretario Rauti a Viterbo. Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Il 72° Stormo dell’AM polo d’eccellenza strategico per la TusciaNewTuscia – VITERBO – La visita odierna del Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti presso il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare di Viterbo, eccellenza nel settore dell’ala rotante e ... newtuscia.it Difesa, Rauti al 72° Stormo: Un’eccellenza nazionale nella formazione e nell’addestramento, pilastri della DifesaIl 72° Stormo è un presidio strategico della Difesa, un’eccellenza nazionale e l’unica scuola militare italiana per ... msn.com Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti a #viterbo facebook Firenze, gli allievi del Corso “Astro II” della Scuola Militare “Douhet” hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella #Rauti, del Capo di Stato Maggiore della #Difesa Gen. Luciano #Port x.com