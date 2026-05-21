La rassegna culturale ‘Pagine a Km0’ torna a Forlimpopoli, aggiungendo un nuovo appuntamento al suo calendario. Tra gli eventi in programma, spicca la presentazione del libro ‘Dove tutto svanisce’, scritto dall’autrice Isabel Carega. L’iniziativa mira a mettere in contatto gli autori locali con i lettori, offrendo uno spazio dedicato alla promozione letteraria nel territorio. La serata si svolgerà in una delle location della città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

La rassegna ‘Pagine a Km0’ torna a impreziosire il calendario culturale di Forlimpopoli, confermandosi come un ponte privilegiato tra i talenti del territorio e i lettori locali. Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa si inserisce nella cornice nazionale del ‘Maggio dei Libri’, sottolineando il prestigioso riconoscimento di ‘Città che legge’ ottenuto dal Comune per il triennio 2024-2026. Gli appuntamenti si terranno presso la biblioteca comunale ‘Pellegrino Artusi’, in via Costa, con due serate dedicate alla scoperta di opere recenti e voci romagnole. Il primo incontro è fissato per domani alle ore 18,30, quando Isabel Carega presenterà il suo esordio ‘Dove tutto svanisce’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isabel Carega presenta ’Dove tutto svanisce’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chanel Totti si commuove a Pechino Express pensando alla sorella: "Mi manca tutto di Isabel"La terza puntata di Pechino Express 2026 ha visto trionfare ancora una volta la giovanissima Chanel Totti e l'amico Filippo Laurino, i Raccomandati,...

“Ho bisogno di carezze in un periodo storico come questo, dove va tutto a rotoli. Il male non si ferma mai, si rialza veloce”: Cosmo presenta “La Fonte”“Se ci fosse stato un ballo da accompagamento ai miei nuovi brani, ne avrei immaginato uno più lento e sensuale”.