Un artista ha condiviso il suo stato d’animo in un momento di grande difficoltà, sottolineando il desiderio di conforto e di tenerezza. Ha presentato un nuovo brano intitolato “La Fonte”, spiegando come il male sembri sempre pronto a risorgere rapidamente. In un’altra dichiarazione, ha commentato la possibile interpretazione visiva dei suoi pezzi, immaginando un ballo lento e sensuale come accompagnamento musicale.

“Se ci fosse stato un ballo da accompagamento ai miei nuovi brani, ne avrei immaginato uno più lento e sensuale”. Parola di Cosmo, che oggi 8 aprile ha presentato il nuovo album “La Fonte”, in uscita il 17 aprile. “Il disco va a esplorare più una dimensione sensuale rispetto magari alla tecno, o linguaggi che abbiamo usato fino ad ora più martellanti”, ha detto. Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – l’album è composto da 11 tracce, 9 inediti sommati ai singoli che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, “Ciao” e “Incanto”. “ Abbiamo usato autotune a profusione, – ha ammesso- una cosa che ho iniziato a sperimentare già con lo scorso disco, un accenno anche a quello prima, però a questo punto l’abbiamo sdoganato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di carezze in un periodo storico come questo, dove va tutto a rotoli. Il male non si ferma mai, si rialza veloce”: Cosmo presenta “La Fonte”

Fumagalli come Di Canio, il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare: vincere non è tuttoDurante Reggiana-Sudtirol, l'attaccante degli emiliani Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un gesto bellissimo di fairplay, fermandosi invece...

Non solo inchieste e nomi, anche la crypto va male: il mondo dell'Unione a rotoli“Se sarò indagato me lo dirà la magistratura”, l'ex direttore Alex Menta che sfreccia in piazza Oberdan a bordo di un suv, con il già amministratore...