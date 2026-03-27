Chanel Totti ha condiviso un momento di emozione durante la sua partecipazione a Pechino Express, affermando di sentire molto la mancanza della sorella Isabel. La giovane ha ricevuto numerosi complimenti sui social network, dove sono stati condivisi commenti di supporto per la sua prima esperienza in televisione. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è mostrata visibilmente commossa durante la trasmissione.

La terza puntata di Pechino Express 2026 ha visto trionfare ancora una volta la giovanissima Chanel Totti e l'amico Filippo Laurino, i Raccomandati, già vincitori della prima tappa. Nonostante le tensioni tra i due, comuni a tutte le coppie in gara, e l'inizio un po' rallentato, Chanel e Filippo sono riusciti a recuperare posizioni durante la gara e chiudere, un po' a sorpresa, in prima posizione. La coppia ha già conquistato il cuore degli spettatori fin dal loro debutto in gara, ma nella puntata di ieri sera Chanel ha commosso tutti quando, non riuscendo a trattenere le lacrime, ha parlato della sorellina Isabel e di quanto stesse soffrendo per la lontananza da lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti si commuove a Pechino Express pensando alla sorella: "Mi manca tutto di Isabel"

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