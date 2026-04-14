Irregolarità igienico-sanitarie e lavoratori in nero | sospesa attività ad Aiello del Sabato

Ad Aiello del Sabato, i Carabinieri della Compagnia di Solofra, insieme ai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, all’ASL e alla SIAE di Avellino, hanno condotto un controllo mirato alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e della regolarità occupazionale. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità e presenza di lavoratori in nero, che hanno portato alla sospensione dell’attività.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’ASL e della SIAE di Avellino, hanno svolto ad Aiello del Sabato un servizio finalizzato, in particolare, alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, nonché.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Cinque lavoratori in nero e non solo: sospesa l’attività della discoteca Leggi anche: Foggia, sospesa attività imprenditoriale con il 100% dei lavoratori in nero ASL Avellino. DJ MAH Michael Andreas · Feelings of Spring Episode 1. Primavera e Prevenzione ad Aiello del Sabato con la nuova tappa di Salute in Movimento. I Camper della Salute riprenderanno il loro percorso e sabato prossimo, 18 aprile, saranno a Ba - facebook.com facebook