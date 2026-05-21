Irpef più alta in Puglia i fisioterapisti di Foggia | Servono competenze non solo tasse

In Puglia, l’aumento dell’addizionale Irpef regionale è stato deciso per far fronte a un disavanzo della sanità stimato in più di 300 milioni di euro. Questa misura ha suscitato discussioni tra i fisioterapisti di Foggia, che sottolineano l’importanza di investire in competenze piuttosto che concentrarsi solo sulle tasse. La questione della gestione delle risorse sanitarie e delle modalità di copertura dei deficit regionali continua a essere al centro del dibattito locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui