Irpef più alta in Puglia i fisioterapisti di Foggia | Servono competenze non solo tasse
In Puglia, l’aumento dell’addizionale Irpef regionale è stato deciso per far fronte a un disavanzo della sanità stimato in più di 300 milioni di euro. Questa misura ha suscitato discussioni tra i fisioterapisti di Foggia, che sottolineano l’importanza di investire in competenze piuttosto che concentrarsi solo sulle tasse. La questione della gestione delle risorse sanitarie e delle modalità di copertura dei deficit regionali continua a essere al centro del dibattito locale.
L'aumento dell'addizionale Irpef regionale per coprire il disavanzo della sanità pugliese, stimato in oltre 300 milioni di euro, riaccende il dibattito sulla gestione del sistema sanitario in Puglia. A intervenire è Giulio Conticelli, presidente dell'Ordine dei fisioterapisti della provincia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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