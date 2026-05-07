Puglia sanità | disavanzo da 350 milioni di euro verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero | non esclusi il coinvolgimento di una fascia più contribuenti più alta tagli a servizi e riorganizzazione di ospedali

In Puglia, il disavanzo della sanità arriva a 350 milioni di euro. Ieri si è tenuto un incontro tra la Regione e il ministero, durante il quale si è discusso di possibili aumenti delle aliquote Irpef per le fasce di reddito più alte, oltre i 28mila e i 50mila euro. Sono state anche prese in considerazione misure come tagli ai servizi e una riorganizzazione degli ospedali.

I rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di redditi. Entro dieci giorni da ieri la Regione Puglia deve comunicare al governo come intende ripianare i 349,3 milioni di euro di disavanzo nel settore sanità. Ieri incontro tecnico fra responsabili del ministero e, per la Puglia, l’assessore Donato Pentassuglia con il direttore di dipartimento Vito Montanaro. Se per circa 130 milioni di euro la Regione Puglia farà ricorso al bilancio autonomo, gli altri 220 milioni saranno recuperati attraverso l’aumento della tassazione. Per i redditi più alti un aggravio fino a 1200 euro.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero: non esclusi il coinvolgimento di una fascia più contribuenti più alta, tagli a servizi e riorganizzazione di ospedali Notizie correlate Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministeroI rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di... Puglia, voragine da 370 milioni nella sanità e rischio commissariamento. FdI:”No a Irpef più alta e a taglio dei servizi”Iconti della sanità pugliese restano in profondo rosso, con un disavanzo che sfiora i 369 milioni di euro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Disavanzo sanitario, La Salandra contro lo scaricabarile della Regione: Risorse aumentate, non è colpa del Governo; DISAVANZO IN SANITÀ, IN PUGLIA L’IRPEF AUMENTA PER TRE ANNI: ECCO LA CURA CHE PREPARA DECARO PER RIPIANARE I CONTI; Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l'aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti. Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministeroI rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di redditi. Entro dieci giorni da ieri la Regione Puglia ... noinotizie.it Deficit Sanità Puglia, arriva la stangataDeficit Sanità Puglia, arriva la stangata L’aumento delle addizionali Irpef per coprire il disavanzo della sanità da 350 milioni di euro, si tradurrà per ... ilsipontino.net Buongiorno al gruppo Una bellezza della natura Albero di ulivo secolare della bellissima Puglia - facebook.com facebook #28aprile #giornatamondialeperlasaluteesicurezzasullavoro @CastellucciAnto su Quotidiano di Puglia: serve approccio integrato che unisca #prevenzione #partecipazione #controlli #organizzazione del lavoro e qualità delle infrastrutture x.com