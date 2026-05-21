Irma Testa torna a combattere dopo due anni e sale sul podio La ripartenza verso le Olimpiadi

Dopo quasi due anni di pausa, Irma Testa torna a salire sul ring per una competizione ufficiale. La pugile italiana, che aveva disputato l’ultima gara il 30 luglio 2024 a Parigi, dove era stata eliminata ai sedicesimi di finale, ha partecipato a un nuovo evento di boxe. La sua presenza sul podio conferma il suo ritorno alle competizioni e rappresenta un passo importante nel percorso verso le prossime Olimpiadi. La sfida successiva sarà quella di prepararsi per le future qualificazioni e gare internazionali.

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Irma Testa non combatteva dal 30 luglio 2024, quando venne sconfitta dalla cinese Xu Zichun ai sedicesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nostro peso piuma perse con un discusso verdetto non unanime (3-2) sul ring della capitale francese, dove si era presentata da Campionessa del Mondo 2023 e dove sperava di salire sul podio a cinque cerchi dopo il bronzo meritato ai Giochi di Tokyo 2020. L’eliminazione prematura dal tabellone della categoria fino a 57 kg rappresentò un duro colpo per la campana, che è infatti rimasta fuori dall’agonismo per tutto il 2025. La 28enne è però tornata alla ribalta nel recente Belgrade Winner, torneo di pugilato dilettantistica giunto alla 68ma edizione e andato in scena nella capitale serba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Irma Testa torna a combattere dopo due anni e sale sul podio. La ripartenza verso le Olimpiadi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kimi Antonelli trionfa in Cina: l’Italia torna sul podio dopo 20 anni? Cosa sapere Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai il 15 marzo 2026. Leggi anche: Judo, Basile torna sul podio: argento al Grand Slam di Astana dopo tre anni Irma is Back Il Bronzo Olimpico Tokyo 2020 e Olimpionica 2016-2024, Irma Testa, e tornata a volare sul ring L’azzurra è in finale al Belgrade Winner, prestigiosa kermesse che ogni hanno si svolge nella capitale serba, e domani, 17/5, si confron x.com Irma mi sta cacciando reddit Il Giro d'Italia oggi è in Campania. Irma Testa: La mia Napoli sa essere tutto: caos e famigliaI ciclisti costeggiano il mare da Paestum alla città della pugile che ci svela il posto dove torna per mangiare la pizza fritta e ricorda le domeniche in Cilento e la prima volta in cui vide la carova ... corriere.it Irma Testa torna a combattere dopo due anni e sale sul podio. La ripartenza verso le OlimpiadiIrma Testa non combatteva dal 30 luglio 2024, quando venne sconfitta dalla cinese Xu Zichun ai sedicesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nostro peso piuma perse con un discusso verdetto ... oasport.it