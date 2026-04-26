Kimi Antonelli trionfa in Cina | l’Italia torna sul podio dopo 20 anni

Il pilota italiano ha vinto il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, in Cina, il 15 marzo 2026, portando l’Italia di nuovo sul podio dopo 20 anni. La vittoria segna il primo successo di un italiano nelle corse di massimo livello da quando un altro pilota aveva conquistato il podio nel 2006. La gara si è svolta sul circuito cittadino di Shanghai, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa sapere Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai il 15 marzo 2026.. Il pilota Mercedes interrompe il digiuno italiano ai vertici dal successo di Fisichella nel 2006.. Il 15 marzo 2026, lo Shanghai International Circuit ha la vittoria di Kimi Antonelli, un traguardo che interrompe il digiuno italiano in Formula 1 iniziato nel 2006 con Giancarlo Fisichella in Malesia. Il pilota della Mercedes, diciannovenne, ha trasformato la pole position ottenuta in Cina nella sua prima vittoria in un Gran Premio, definendo quel momento come l’esperienza più significativa della sua esistenza. L’impresa sportiva ha significato il ritorno di un pilota del proprio Paese sul gradino più alto del podio dopo vent’anni di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kimi Antonelli trionfa in Cina: l’Italia torna sul podio dopo 20 anni Antonelli VINCE il GP Cina 2026: l’Italia torna sul podio dopo 20 anni! Notizie correlate Leggi anche: Gp Cina, trionfa Kimi Antonelli! 20 anni dopo, vince un italiano. E ora deve sognare Vent'anni dopo Fisichella: super Andrea Kimi Antonelli trionfa in Cina e riporta l'Italia in vetta in Formula 1Il pilota bolognese della Mercedes è stato semplicemente perfetto, staccando il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton Ha reso semplice... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Antonelli: In questa Formula Uno si vince con la mente aperta; Antonelli dà il via, Ferrari seconda a Imola: vince la Toyota; Russell: La rivalità con Antonelli? Siamo professionisti. Verstappen si lamenta perché non vince lui; Andrea Kimi Antonelli non si fa distrarre dalla sosta: Ottimo inizio di stagione, ma mi manca correre. F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondialeKimi Antonelli raddoppia. Dopo il suo primo trionfo in carriera in Cina, il pilota bolognese della Mercedes conquista anche il Gp del Giappone, terza ... lapresse.it Helmut Marko: il figlio di Toto Wolff è un altro asso come Kimi Antonelli.Helmut Marko, ex consulente di Red Bull, ha recentemente parlato del fiuto per il talento di Toto Wolff, l’amministratore delegato di Mercedes. Durante un’intervista con il media austriaco OE24, Marko ... napolipiu.com È Andrea Andrea Kimi Antonelli Official il volto della nuova campagna a favore della prevenzione oncologica di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS! Antonelli, giovane pilota Mercedes-AMG Petronas F1, ha scelto di affiancare pro bono ANT per lanciare un - facebook.com facebook Acclamatissimo e applaudito dal folto pubblico presente sulle tribune, Kimi Antonelli ha sfruttato la pausa del Mondiale F1 per dare il via alla corsa sventolando la bandiera tricolore #WEC #6HImola #Ferrari #Antonelli x.com