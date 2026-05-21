Iren +8% di dividendi distribuiti | al Comune di Piacenza 2,5 milioni
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Iren S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e ha deciso di distribuire un dividendo complessivo che rappresenta un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Tra le distribuzioni, il Comune di Piacenza riceverà circa 2,5 milioni di euro. La decisione di distribuzione dei dividendi è stata comunicata ufficialmente dopo la riunione degli azionisti.
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Iren S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di Iren S.p.A. e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 218.475.126,39 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo (quanto ad 10.923. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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