Dividendi Iren da 11,5 milioni Si utilizzino per le famiglie

Un'azienda locale ha annunciato un dividendo di 11,5 milioni di euro. In seguito alla distribuzione, è stato convocato un incontro con il Comune per discutere di un possibile impiego di queste risorse a favore di famiglie e pensionati. La decisione di destinare parte di questi utili a sostegno delle persone è stata comunicata ufficialmente, senza ancora definire le modalità di utilizzo.

"Dai dividendi di Iren spunta un tesoretto da 11,5 milioni, subito un tavolo con il Comune per restituire questi utili a famiglie e pensionati ". A dirlo è Alex Scardina, neo coordinatore provinciale della Uil che lancia l’appello dopo i recenti dati finanziari comunicati da Iren che confermano una stagione di crescita straordinaria per la multiutility, con un impatto economico di rilievo per il bilancio del Comune di Reggio. In virtù della sua quota azionaria del 6,42%, tra il 22 ed il 24 giugno 2026 l’Amministrazione incasserà un dividendo complessivo di 11,5 milioni di euro. Questa performance riflette l’andamento finanziario dell’azienda, che ha chiuso l’esercizio con un margine operativo lordo di 1,353 miliardi di euro e un utile netto di 300,55 milioni, in crescita dell’11,9%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dividendi Iren da 11,5 milioni. Si utilizzino per le famiglie" Notizie correlate Dividendi Hera e Iren, Imolesi (Uil): "A Forlì quasi 3 milioni da restituire a famiglie e lavoratori"Quasi 80 milioni di euro di dividendi complessivi distribuiti da Hera e Iren ai dieci principali capoluoghi emiliano-romagnoli. Leggi anche: Iren cresce, dividendi anche a Parma Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dividendi Iren da 11,5 milioni. Si utilizzino per le famiglie; Dividendi 2026 delle azioni italiane (lettere G - O); Asp, investimenti sulla transizione green: Utile record e dividendi per 1,7 milioni. Dividendi Iren da 11,5 milioni. Si utilizzino per le famiglieDai dividendi di Iren spunta un tesoretto da 11,5 milioni, subito un tavolo con il Comune per restituire questi ... ilrestodelcarlino.it Patrone, Pd: I dividendi Iren a Genova? Serviranno per pagare debiti e non servizi ai cittadini«I dividendi di Iren serviranno al Comune di Genova non per finanziare i servizi, come promesso dal vicesindaco reggente Piciocchi, ma per ripagare i debiti a Iren stessa». A dichiararlo, a margine ... genova.repubblica.it Come promesso superate 1.6k wiews su YouTube ecco a voi il calendario dei Eventuali domande o ringraziamenti su YouTube per favore youtu.be/pngzgdxDgkwis… #dividendi italiani da scaricare. #Ftsemib #Enel #eni #snam #Terna #Hera #Iren #luceega x.com Buon weekend a tutti! Il calendario dei #dividendi italiani da scaricare dopo le correzioni. Grazie a tutti. #PiazzaAffari #BorsaItaliana #Ftsemib - facebook.com facebook