Dividendi Hera e Iren Imolesi Uil | A Forlì quasi 3 milioni da restituire a famiglie e lavoratori

A Forlì, i cittadini e i lavoratori potrebbero ricevere circa tre milioni di euro, secondo quanto dichiarato da un rappresentante sindacale. Nel complesso, le due aziende distribuiscono circa 80 milioni di euro di dividendi ai dieci principali capoluoghi dell’Emilia-Romagna. Questa distribuzione riguarda le risorse generate dalle attività di Hera e Iren, due tra i principali gestori di servizi pubblici della regione.

Quasi 80 milioni di euro di dividendi complessivi distribuiti da Hera e Iren ai dieci principali capoluoghi emiliano-romagnoli. Di questi, poco meno di 3 milioni riguardano Forlì: 2.873.229 euro che entreranno nelle casse comunali come proventi da partecipazioni societarie. A sollevare il tema è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Si parla di: Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: Vanno usati per le bollette.

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