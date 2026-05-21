Iran Trump | Ho pazienza aspetto la risposta giusta di Teheran

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere disposto ad aspettare alcuni giorni per ricevere una risposta dall'Iran. La sua attesa riguarda un possibile accordo o chiarimento che possa evitare il ripetersi di un conflitto armato, attualmente sospeso grazie a una tregua. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre si cerca di definire i prossimi passi nel dialogo diplomatico. Nessuna indicazione è stata data sui contenuti o sui termini di questa risposta.

(Adnkronos) – Donald Trump aspetterà "qualche giorno". Il presidente degli Stati Uniti attende "la risposta giusta" dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata, l'ennesima, dopo l'annuncio di 24 ore prima con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

Sullo stesso argomento

Guerra in Iran, Trump sui negoziati di pace: «Mi aspetto oggi una risposta da Teheran» – La direttaLo Stretto di Hormuz è «la nostra arma nucleare»: il concetto, attribuito a Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei,...

Iran, Trump: “Aspetto risposta da Teheran entro stanotte”. Araghchi: “Provocazioni Usa minano la diplomazia” – La direttaGli Stati Uniti attendono una risposta chiara dall’Iran sulla proposta per raggiungere un accordo e mettere definitivamente fine alla guerra iniziata...

Iran, Trump: Ho pazienza, aspetto la risposta giusta di TeheranIl presidente americano: 'Ho pazienza, aspetto le risposte iraniane: devono essere corrette al 100%, così risparmieremo tempo e vite' ... adnkronos.com

Trump vuole l'aiuto della Cina sull'Iran. Pechino potrebbe avere altre idee reddit

Iran: stretto aperto ai paesi non in guerra. Trump: la mia pazienza sta finendoAraqchi: non ci fidiamo degli americani - BCE preoccupata per la durata del conflitto - Israeliani commemorano la vittoria del 1967, palestinesi la Nakba (catastrofe) del 1948 ... rsi.ch