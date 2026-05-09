Iran Trump | Aspetto risposta da Teheran entro stanotte Araghchi | Provocazioni Usa minano la diplomazia – La diretta

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aspettarsi una risposta entro la notte da parte dell’Iran riguardo a una proposta volta a trovare un accordo e interrompere il conflitto iniziato il 28 febbraio. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha commentato che le provocazioni americane compromettono il percorso diplomatico. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali, mentre le tensioni tra le due parti continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.

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