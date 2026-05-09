Iran Trump | Aspetto risposta da Teheran entro stanotte Araghchi | Provocazioni Usa minano la diplomazia – La diretta
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aspettarsi una risposta entro la notte da parte dell’Iran riguardo a una proposta volta a trovare un accordo e interrompere il conflitto iniziato il 28 febbraio. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha commentato che le provocazioni americane compromettono il percorso diplomatico. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali, mentre le tensioni tra le due parti continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.
Gli Stati Uniti attendono una risposta chiara dall’ Iran sulla proposta per raggiungere un accordo e mettere definitivamente fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha detto di aspettare il riscontro di Teheran entro la serata americana; ieri l’Iran ha fatto sapere di star valutando la proposta. Già il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel corso della sua visita a Roma aveva detto di attendere notizie da Teheran. Malgrado il cessate il fuoco, nello Stretto di Hormuz gli scontri continuano. Il Comando centrale Usa ha fatto sapere di aver colpito colpito due petroliere battenti bandiera di Teheran nel Golfo dell’Oman che stavano “violando il blocco statunitense”.🔗 Leggi su Lapresse.it
Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele
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