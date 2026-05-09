Guerra in Iran Trump sui negoziati di pace | Mi aspetto oggi una risposta da Teheran – La diretta

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, si attende una risposta da Teheran riguardo ai negoziati di pace. Nel frattempo, un funzionario iraniano ha definito lo Stretto di Hormuz come “la nostra arma nucleare”, sottolineando la sua importanza strategica nella regione. La situazione resta al centro dell’attenzione internazionale, con il rischio di escalation nel conflitto e nuove implicazioni per la stabilità globale.

Lo Stretto di Hormuz è «la nostra arma nucleare»: il concetto, attribuito a Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, fotografa quanto Washington avrebbe sottostimato secondo gli analisti la leva iraniana sul corridoio da cui transita il 20% del greggio mondiale, oltre a fertilizzanti e altre materie prime. Quando Donald Trump, sollecitato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha autorizzato i raid contro l’Iran, non sono state predisposte contromisure rispetto al ricatto degli ayatollah. Lo stesso Mokhber lo rivendica senza giri di parole: «Avere una posizione che permette di influenzare l’economia mondiale con una sola decisione è un’opportunità enorme, preziosa quanto una bomba atomica».🔗 Leggi su Open.online

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Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

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