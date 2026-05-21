L’Iran sta lavorando a una risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare un percorso di trattative che durerebbe 30 giorni. La decisione arriva mentre le parti continuano a discutere per raggiungere un accordo che possa mettere fine alle tensioni. Teheran ha comunicato di essere in fase di valutazione delle osservazioni statunitensi, senza ancora confermare i prossimi passi ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti impegnate in un confronto diplomatico.

L’Iran sta preparando una risposta alla “lettera di intenti” inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative. Il capo dell’esercito del Pakistan, principale mediatore, è oggi a Teheran per avvicinare le parti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, spiragli di accordo. Teheran: stiamo valutando osservazioni Usa

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