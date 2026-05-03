Trump | Il piano di Teheran è inaccettabile Iran | Usa hanno risposto alla nostra proposta di pace la stiamo valutando – La diretta

Nel 64esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, la situazione rimane incerta. Donald Trump ha dichiarato che il piano di Teheran è inaccettabile, mentre l’Iran ha affermato che gli Stati Uniti hanno risposto alla loro proposta di pace e stanno valutando la risposta. Le parti sembrano ancora non aver definito chiaramente le proprie mosse, lasciando spazio a interpretazioni sulle prossime azioni.

Nel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha detto di essere al lavoro per esaminare i dettagli dell’ultima proposta di Teheran, ma si è detto anche scettico che possa contenere ciò che Washington chiede, in particolare sul nucleare. Nel frattempo, è stata bellamente ignorata la scadenza del 1° maggio, giorno a partire dal quale Trump avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione del Congresso Usa per continuare la guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver «esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile».🔗 Leggi su Open.online

Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando»

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