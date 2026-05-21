Iran riceve osservazioni Usa | Le stiamo valutando Capo del Pentagono assicura | Pronti all’azione

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a far parlare di sé, mentre le due parti mantengono un difficile confronto diplomatico. Recentemente, Teheran ha comunicato di aver ricevuto delle osservazioni da parte degli Stati Uniti, senza fornire dettagli sulla natura di queste comunicazioni. Nel frattempo, un rappresentante del Pentagono ha dichiarato che le forze militari sono pronte ad intervenire se necessario, lasciando aperta la possibilità di azioni immediate. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di entrambe le nazioni.

(Adnkronos) – Diplomazia ancora al lavoro per una risoluzione della guerra tra Iran e Usa. Teheran rende noto di "aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti" e di essere ora in fase di valutazione. "Le stiamo valutando", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, citato dall'agenzia Nour News, confermando l’esistenza di un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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